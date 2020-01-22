Тольятти, Самарская область, , 08:14 — REGNUM Два человека погибли во время пожара в квартире многоквартирного дома в Тольятти. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в квартире дома по улице ул. Гидротехническая, д. 27, кв. 40 поступило на пульт спасателям вечером 21 января.

По тревоге были подняты 49 человек на 17 единицах техники. Прибыв на место происшествия пожарные установили, что в квартире горят домашние вещи на площади 12 кв. метров. В течение часа пожар был ликвидирован.

Отмечается, что в пожаре погибли два человека: мужчина 1976 г. р. и женщина 1967 г. р. Мальчика 2008 г. р. удалось спасти.

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