Магадан, Магаданская область, , 08:28 — REGNUM На рыболовецком траулере «Энигма Астралис», который 21 января загорелся в Охотском море, ночью случился взрыв.

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Очевидцы предполагают, что взрыв прогремел из машинного отделения. При этом есть вероятность второго взрыва. Известно, что на судне 250 тонн топлива.

«Траулер продолжает гореть, уже почти выгорел, идёт густой дым. Ночью был взрыв на борту с сильной вспышкой. Спасатель «Сибирцев» с траулером пока в прямой контакт не входит, опасается нового взрыва», — пишет ТАСС с ссылкой на источник с места событий.

Как сообщало ИА REGNUM, спасательное судно «Сибирцев» не может начать тушение рыболовецкого траулера «Энигма Астралис».