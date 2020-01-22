Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ следователи в рамках уголовного дела разбираются в обстоятельствах гибели четырёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Утром 22 января прохожие заметили дым из теплового коллектора. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, после чего в колодце были обнаружены тела четырёх человек — двух мужчин и двух женщин. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Покойные граждане являлись бездомными. В указанном тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку», — отметили в СКР.

Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлен горючими предметам быта.

Читайте также: При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека