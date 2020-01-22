Оренбург, , 08:10 — REGNUM В Оренбурге утром 22 января пожар возник в четырехэтажном административном здании торгового комплекса по проспекту Дзержинского, 4, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Информация о возгорании поступила дежурному в 06:59 местного времени (04:59 мск). В это время рабочий день еще не начался. В МЧС отметили, что пострадавших при пожаре нет.

Площадь, охваченная огнем, составила 40 квадратных метров на втором этаже здания. В настоящее время есть сведения о локализации пожара. В тушении задействованы шесть пожарных боевых расчетов.