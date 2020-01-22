Магадан, Магаданская область, , 08:15 — REGNUM Взрыв с сильной вспышкой произошёл на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море в ночь на 22 января. Возможен ещё один взрыв, сообщает источник ТАСС на месте происшествия.

Занимавшийся промыслом рыболовецкий траулер загорелся 21 января, когда находился в 130 км от Магадана. Судно почти полностью выгорело, от него поднимается густой дым. Новый взрыв возможен из-за запаса топлива на борту.

«Спасатель «Сибирцев» с траулером пока в прямой контакт не входит, опасается нового взрыва», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, с траулера эвакуировали весь экипаж, 47 человек. Судно принадлежит Дальневосточной промысловой компании (ДПК).

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