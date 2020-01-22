Лас-Вегас, США, , 07:48 — REGNUM Неизвестные устроили стрельбу в одном из торговых центров американского Лас-Вегаса (штат Невада), передает телеканал ABC News.

По предварительной версии, группа подростков устроила потасовку, которая переросла в перестрелку. В результате стрельбы пострадали два человека. Отмечается, что полученные пострадавшими ранения угрозы для жизни не несут. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января неизвестный открыл огонь по людям, стоявших в очереди в один из баров американского Канзас-Сити (штат Миссури). В результате стрельбы погибли два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Полиция предполагает, что стрелок был невменяемым.

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