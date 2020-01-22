Магадан, Магаданская область, , 07:48 — REGNUM Загоревшийся в Охотском море 21 января рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» продолжает гореть. Приступить к тушению невозможно из-за сильного задымления — специалисты спасательного судна ледового класса «Сибирский» разрабатывают план тушения.

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Отмечается, что разлива топлива нет. Три транспортных прокурора, Колымы, Приморья и Сахалина, разбираются в причинах происшествия. Официальных выводов пока нет, но известно, что загорелась либо каюта, либо надстройка траулера.

«Будет проверено исполнение законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, к проверке привлекаются специалисты Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора», — пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, с горящего траулера было эвакуировано 47 моряков. Теперь их партиями отправляют во Владивосток.

Известно, что владелец «Энигма Астралис» ранее нарушал трудовое законодательство в сфере выплаты зарплаты.