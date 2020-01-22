Улан-Удэ, , 07:05 — REGNUM Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Сообщение о пожаре на улице Геологическая поступило в дежурную часть в 08:13 по местному времени. Прибывшие пожарные обнаружили, что из теплового коллектора идёт дым.

После того, как пожар был потушен (через 13 минут после вызова), пожарные обнаружили в коллекторе четверых погибших. По предварительной оценке, трое мужчин и женщина погибли во сне.

Причины трагедии и личности погибших устанавливаются.