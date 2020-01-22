Биробиджан, , 06:23 — REGNUM В Еврейской автономной области за последнюю неделю было выявлено три случая заболеваний детей вирусом гриппа А (H1N1)pdm-09, также называемым «свиным гриппом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЕАО.

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Ведомство продолжает фиксировать в области рост острых респираторно-вирусных заболеваний.

«При подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2019−2020 годов в целом по области привито более 77 345 человек (48,4% от численности населения)», — прокомментировали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, настоящая эпидемия по ОРВИ и гриппу фиксируется среди школьников Астрахани.