Якутск, , 06:21 — REGNUM В Якутске, утром 21 января, мужчина пытался выпрыгнуть из окна многоквартирного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе спасения республики.

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Мужчина стоял в проёме окна подъезда между третьим и четвертым этажами и кричал, что спрыгнет вниз. Прибывшие на место происшествия спасатели и полицейские убеждали его не совершать этого, но мужчина продолжал угрожать, что выпрыгнет.

В этот момент один из спасателей незаметно проник в подъезд и, практически уже падающего человека, успел схватить за ноги и втащить в окно.

Позже было установлено, что спасённому от падения 36 лет, и он был нетрезв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из окна своей квартиры выпала женщина.