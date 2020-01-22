Сува, , 05:29 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы к северо-востоку от побережья Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

По их данным, эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах к северо-востоку от Лаутоки. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января серия мощных подземных толчков произошла в китайском Синцзяне на северо-западе страны. В результате землетрясения погиб один человек.