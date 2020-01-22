Петропавловск-Камчатский, , 04:54 — REGNUM Камчатский вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту около 5500 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели отмечают, что на пути следования шлейфа населенные пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп в опасном районе так же на зарегистрировано. По данным МЧС РФ, пеплопада в населенных пунктах Камчатки не наблюдалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря вулкан Ключевская сопка также выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря. Выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края зафиксировано не было.

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