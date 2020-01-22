Гонконг, Китай, , 04:50 — REGNUM Патрульный катер таможенной службы Гонконга затонул в местной акватории, сообщает пресс-служба гонконгской полиции.

Сообщается, что катер затонул вечером 21 января в акватории к северу от острова Лантау. На борту судна находились пятеро человек, трое из них погибли, двоих удалось спасти. По предварительной версии, судно затонуло после столкновения с неизвестным пока объектом. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже выразила соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января грузовое судно из Мьянмы накренилось в прибрежных водах Китая. Экипаж пострадавшего нефтевозы был эвакуирован китайскими спасателями. Пострадавших не было.

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