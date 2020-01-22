Пекин, , 04:22 — REGNUM Уже 324 человека заболели в Китае коронавирусом нового типа. Об этом 22 января сообщает Центральное телевидение Китая.

270 заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, где произошла вспышка заболевания.

Разное количество инфицированных корановирусом — от одного до семнадцати — выявлено в 14 регионах по всему Китаю.

21 января власти КНР сообщали о 291 случае заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация здравоохранения провинции Ухань в центральном Китае сообщила о подготовке 800 коек в специально выделенных госпиталях для больных новым коронавирусом и еще 1200 коек скоро будут подготовлены.

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