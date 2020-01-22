Нерюнгри, Якутия, , 04:13 — REGNUM В полицию Нерюнгри Якутии обратился 59-летний мужчина с заявлением, что у него похитили банковскую карту, с которой сняли 240 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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В ходе следствия был установлен подозреваемый — 26-летний знакомый потерпевшего.

В день кражи карты мужчины выпивали и в ходе застолья владелец карты рассказал, что хочет снять квартиру. Молодой мужчина предложил ему свою, сказав, что собирается уезжать. Договорившись о цене, потерпевший дал свою банковскую карту подозреваемому и сообщил пин-код, чтобы тот снял 20 тыс. рублей в счёт оплаты. Подозреваемый сходил в банк и снял деньги. Позже, когда спиртное у них закончилось, заявитель вновь дал приятелю карту, чтобы тот сходил в магазин. Но на этот раз он уже не вернулся.

Позже он снял деньги с карты и уехал в Кострому.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит шесть лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии задержали с поличным подозреваемую, которая применяя мошенническую схему, присвоила более 5 млн рублей у доверчивых горожан.