Якутск, , 03:47 — REGNUM В Якутии задержали с поличным подозреваемую, которая применяя мошенническую схему, присвоила более 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД республике.

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В полицию поступило 17 заявлений от жителей Якутска, которые пострадали от преступных действий 52-летней женщины, называвшейся сотрудником городской администрации и предлагавшей им получать по выгодной для них цене квартиры и земельные участки.

За свою помощь предприимчивая «чиновница» просила денежное вознаграждение: от 100 тыс. до 900 тыс. рублей. Таким образом, предварительно задержанная присвоила более 5,5 млн рублей. Люди земли и квартиры так и не дождались.

Пока возбуждено три уголовных дела за мошенничество, совершенное в крупном размере. По мнению следствия, потерпевших более 130 человек.

Преступную деятельность женщина вела с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Алтайского края с сентября 2013 по август 2015 года мошенническим путём завладел более 1 млн 200 тыс. рублей, принадлежащими акционерному обществу.