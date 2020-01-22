Петропавловск-Камчатский, , 03:34 — REGNUM Водитель автомобиля Suzuki Escudo врезалась в здание продуктового магазина в поселке Светлый Камчатского края, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 21 января. Женщина-водитель пыталась выехать с парковки, однако на полном ходу врезалась в здание магазина. По сообщениям очевидцев, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января водитель маршрутного такси врезался в живой дом в Таганроге. Информации о пострадавших не поступало.