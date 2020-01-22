Берлин, , 03:31 — REGNUM В центре Берлина успешно обезврежена обнаруженная 21 января бомба времён Второй мировой войны. Об этом полиция Берлина сообщает на своей странице в Twitter.

«Бомба времён Второй мировой войны обезврежена. Оцепление в ближайшее время будет снято. Вместе с добровольцами мы позаботимся о том, чтобы эвакуированные смогли вернуться в свои дома как можно скорее», — говорится в сообщении.

21 января полиция Берлина сообщила о том, что на строительной площадке, неподалеку от здания Красной ратуши — Сената Берлина, обнаружена бомба, оставшаяся со времён Второй мировой войны.

В течение вечера из прилегающих районов с помощью экстренных служб и добровольцев были эвакуированы все люди. После чего сапёры приступили к обезвреживанию опасной находки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Германии была обезврежена бомба времён Второй мировой войны, обнаруженная в Дюссельдорфе при строительных работах.

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