Курск, , 09:57 — REGNUM Курская компания «Экотекс» — производитель трикотажного полотна — вновь стала источником головной боли для Курской области, на территории которой она функционирует. Предприятие осуществляет выбросы, распространяя неприятный запах, что влияет на самочувствие жителей округи.

На борьбу со злостным загрязнителем воздуха кинули тяжелую артиллерию — Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Роспотребнадзора по Курской области, которые после 27 января 2020 года должны представить свой отчет по выявлению превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Ранее независимые эксперты, нанятые жителями, проводили анализы воздуха, но они не показывали никаких превышений. Чиновники, в адрес которых от жителей поступают жалобы на дым из труб предприятия, и сами жильцы соседних домов установили пробоотборник, но прибор также не зафиксировал превышений нормы. Теперь принято решение обратиться в независимые лаборатории в соседних Воронеже и Белгороде, наверное, для того, чтобы исключить «коррупционную ошибку измерения» при проведении анализов воздуха.

Руководство Курской области лично встречалось с представителем собственника завода. По итогам встречи была достигнута договоренность о том, чтобы сделать всё возможное для устранения неприятного запаха.

Около 20 лет назад советская трикотажная фабрика в Курске прекратила свое существование, и её огромные цеха оставались заброшенными до тех пор, пока в 2018 году компания «Экотекс» не выкупила здания. Далее началась реконструкция промзоны и создание нового трикотажного производства с несколькими сотнями рабочих мест. Руководство компании вынашивает грандиозные планы по созданию кластера легкой промышленности в Центральном регионе. Через несколько месяцев после открытия фабрики от жителей близлежащих домов стали поступать жалобы на неприятный запах. Летом 2019 года «Экотекс» установила систему фильтрации и регенерации пара над сушильными машинами, в октябре 2019 года была завершена установка датчиков контроля сброса сточных вод, а также смонтированы локальные очистные сооружения.

По мнению сотрудников «Экотекса», ситуация вокруг завода нагнетается искусственно. Само предприятие расположено в промышленной зоне, по соседству находятся несколько заводов, в том числе и машиностроительный завод «Спецмаш».

15 января 2020 года жители близлежащих домов записали открытое обращение к президенту РФ с требованием закрыть промышленное предприятие.

Обращение жителей Курска к президенту РФ и губернатору Курской области «Экотекс, хватит травить курян!»

20 января 2020 года в суд Промышленного района г. Курска от комитета экологической безопасности и природопользования Курской области поступил иск об остановке работы «Экотекса».

С аналогичной проблемой столкнулись на одном из текстильных предприятий Ивановской области. На помощь коммерсантам пришли ученые из Ивановского политехнического университета, спроектировали новые линии и фильтры, что помогло избавиться от запаха и вредных выбросов. В Курске ждут ивановских специалистов.

А между тем СМИ сообщают, что сегодня река Вичужанка в Ивановской области окрасилась в бирюзовый цвет. Возможной причиной смены цвета воды в реке называют аварийный выброс ядовитых отходов текстильного предприятия «Галтекс».

Вода в реке Вичужанка окрасилась в бирюзовый цвет

Видимо, придется ивановским инженерам задержаться дома.

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