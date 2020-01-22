Зея, Амурская область, , 02:38 — REGNUM В городе Зея Амурской области свора крупных собак набросилась на школьника, когда тот шёл в школу. Одна из собак прокусила мальчику ногу.

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Инцидент произошёл в микрорайоне Светлый. Сразу после нападения девятиклассник дошёл до школы, где его осмотрел фельдшер, после чего школьник был направлен в больницу, сообщает ПортАмур.

В медучреждении пострадавшему промыли рану, выполнили противостолбнячную терапию. В социальных сетях люди возмущены бездействием властей, допустивших ситуацию, при которой по городу уже довольно длительное время спокойно перемещаются и нападают на людей стаи безнадзорных собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в тяжелом состоянии остаётся ребёнок, истерзанный в Якутии стаей безнадзорных собак.