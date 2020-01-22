Пекин, , 01:14 — REGNUM В общей сложности 29 чиновников было наказано в Китая в связи со смертоносным взрывом на фабрике в центральной провинции Хунань, о которой преднамеренно не было своевременно доложено, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Взрыв произошел 4 декабря 2019 года в цеху по производству фейерверков в поселке Чэнтаньцзян города Люян. По предварительному списку, жертв было семеро, однако местные власти подтвердили гибель 13 человек в результате инцидента. Прямой экономический ущерб составил 19,45 млн юаней ($2,8 млн).

Партийный глава поселка Чэнтаньцзян Лю Фаюй отдал распоряжение занизить количество погибших, а часть тел — перевезти и спрятать. Он был задержан в ходе расследования.

Все прочие, кто принимал участие в этой авантюре, которые притворились слепыми или же не смогли установить тайник с телами, были сняты со свих постов получили серьезные штрафы и партийные предупреждения. Десять человек были попали под уголовное преследование по подозрению в совершении преступления, приведшего к множественным нарушениям безопасности.

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