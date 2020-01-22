Мехико, , 00:56 — REGNUM В Мексике неизвестные ограбили автобус с туристами из Польши. Об этом 21 января сообщает телеканал Televisa.

По предварительной информации, пятеро вооружённых грабителей остановили туристический автобус в штате Чьяпас на юге Мексики. Угрожая оружием они забрали у пассажиров, которыми оказались польские туристы, ценные вещи и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

О пострадавших в результате нападения пока не сообщается. По факту разбойного нападения начато расследование.

По решению властей региона, туристические автобусы, следующие в некоторых районах штата, теперь будут сопровождать сотрудники полиции.

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