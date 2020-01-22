Уагадугу, , 00:38 — REGNUM Вооруженные террористы напали на рынок в провинции Санматенга в Буркина-Фасо, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Сообщается, что террористы с боями прорвались на рынок в деревне Аламоу и открыли огонь по людям. Затем нападавшие сожгли рынок и скрылись с места происшествия. В результате нападения погибли 36 мирных жителей. В связи с произошедшим в стране объявлен двухдневный траур. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января группа вооруженных боевиков напали на деревню Рофенга в провинции Санматенга в Буркина-Фасо. В результате атаки погибли 20 мирных жителей. Террористы также сожгли и здание местной начальной школы.

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