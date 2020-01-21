Луховицы , Московская область, , 23:57 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено правоохранителями после обнаружения двух убитых краснокнижных рысей в автомобиле егеря в Подмосковье. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Информация о двух рысях, обнаруженных в автомобиле у егеря в поселке Белоомут на базе «Лежакино», поступила от сотрудника Министерства сельского хозяйства в дежурную часть ОМВД РФ по городскому округу Луховицы.

Отмечается, что два убитых животных были самками рыси обыкновенной, занесённой в Красную книгу Московской области. Охота на этих животных запрещена. Общая численность особей в Подмосковье не превышает трёх десятков.

По факту обнаружения убитых редких животных правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

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