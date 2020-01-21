Сыктывкар, , 23:39 — REGNUM В бассейне одного из фитнес-клубов столицы Коми утонул начальник профессиональной аварийно-спасательной службы республики.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Республике Коми, 59-летний мужчина скончался во время плавания. На месте происшествия сегодня работали следователи, была изъята часть документации клуба. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, погибший имел звание заслуженного спасателя России.

Напомним, в октябре 2019 года трагедия произошла в бассейне Перми — на тренировке по синхронному плаванию утонула 11-летняя девочка.