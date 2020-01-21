Ростов-на-Дону, 21 января 2020, 23:21 — REGNUM Пассажирский борт Sukhoi Superjet-100 сообщением Краснодар — Нижний Новгород, экстренно приземлившийся в Ростове-на-Дону, вылетел в пункт назначения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно информации, размещённой на онлайн-табло международного аэропорта «Платов», самолёт вылетел в Нижний Новгород в 20:47 мск. По предварительным данным, замена воздушного судна не потребовалась.
ИА REGNUM напоминает, что причиной аварийной посадки могло стать срабатывание датчика расхода топлива.
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