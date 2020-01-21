Краснодар, , 23:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был арестован по решению суда города Анапы. Об этом 21 января сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 21 января. Емельяненко был привлечён к ответственности за нарушение общественного порядка на базе отдыха «Спорт» в поселке Супсех под Анапой. На базе спортсмен готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым.

На Емельяненко решением суда был наложен административный арест сроком на семь суток. Официальных комментариев от представителей ГУ МВД по Краснодарскому краю в связи с данной ситуацией пока не поступало.

Напомним, Емельяненко предстоит бой с бойцом Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится 3 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве.