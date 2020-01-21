Москва, , 23:03 — REGNUM Пассажиров, прибывающих в российские аэропорты из Китая и других азиатских стран, проверяют сотрудники Роспотребнадзора в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ведомства.

После приземления самолёта пассажиров просят задержаться, в салон заходят сотрудники Роспотребнадзора и проводят внешний осмотр пассажиров. После паспортного контроля пассажиры проходят повторный медосмотр. Пассажиров, прибывших из Китая, проверяют с помощью тепловизора.

Такой санитарный контроль введён во всех аэропортах и на железнодорожных вокзалах России. В некоторых аэропортах были подготовлены стерильные боксы на случай выявления заболевших новым типом вируса.

Специалисты Роспотребнадзора разработали и подготовили ряд диагностических тестов для оперативного выявления заболевания. Столь жёсткие меры принимаются для недопуска широкого распространения болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ростуризм рекомендовал российским туристам обязательно учитывать информацию о распространении нового коронавируса во время планирования поездок в Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростуризм призвал учитывать информацию о коронавирусе при посещении КНР