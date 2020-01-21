Сиэтл, США, 21 января 2020, 23:04 — REGNUM Новый тип коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, впервые был диагностирован в США. Об этом 21 января сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, полученным у представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США, первый случай заболевания коронавирусом был диагностирован в городе Сиэтле в штате Вашингтон.
Вирус был диагностирован у человека, прибывшего в США из Китая. Более подробная информация не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами коронавируса нового типа в Китае стало шесть человек. Все шестеро являлись жителями города Ухань, где впервые было выявлено заболевание.
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