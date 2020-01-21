Киншаса, , 23:04 — REGNUM По меньшей мере 15 человек погибли в результате кораблекрушения в западной части Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 21 января сообщает Agence France-Presse.

Катер, на борту которого находились более 30 человек, потерпел крушение 20 января на озере Маи-Ндомбе в одноимённой провинции ДРК возле города Инонго. Как сообщил представитель властей города Космо Мбо Вемба, катер буквально развалился на части при очередном порыве сильного шквального ветра.

Из воды было выловлено 15 тел погибших, все остальные пассажиры числятся пропавшими без вести. В настоящее время на озере продолжается поисково-спасательная операция.

В ДРК речной транспорт очень популярен из-за отсутствия автомобильных дорог в регионах. Кораблекрушения в стране являются достаточно частым явлением, при этом очень часто владельцы речного транспорта допускают на борт гораздо больше пассажиров, чем положено по технике безопасности. При этом на лодках очень часто отсутствуют спасательные жилеты и другие средства для спасения утопающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 11 погибших в результате затопления баржи на реке Лукенье в центральной части ДР Конго. При этом около 50 человек считаются пропавшими без вести.

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