Шанхай, Китай, , 21:50 — REGNUM Дезинфекцию проводят в китайском городе Шанхае в связи с выявлением случая заражения новым видом коронавируса 2019-nCoV. Видео процедуры дезинфекции было выложено 21 января пользователями в социальных сетях.

На видео, выложенном в сеть, можно наблюдать спецтехнику, передвигающуюся по улицам Шанхая и распыляющую дезинфецирующий состав. Издали можно подумать, что машина распыляет облака белого пара.

На время проведения дезинфекции жителям города предписывается, по возможности, не выходить на улицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении второго случая заболевания новым типом коронавируса в Шанхае. Под наблюдением медиков находятся ещё четыре человека с подозрением на такое же заболевание.

По данным на вечер 20 января в Китае было зафиксировано 224 случая заболевания новым коронавирусом, из них 217 были подтверждены.

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