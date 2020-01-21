Анапа, Краснодарский край, , 21:37 — REGNUM Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает издание «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края.

Как сообщается, инцидент произошёл на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех. По некоторой информации, именно здесь Емельяненко готовился к бою с Магомедом Исмаиловым.

Отмечается, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал неадекватное поведение.