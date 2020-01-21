Воронеж, , 20:34 — REGNUM Бывший начальник экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД №2 ГУ МВД России по Воронежской области признан виновным в получении взяток. Суд вынес решение по уголовному делу 21 января, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, подсудимый дважды получал взятки в сумме 35 тыс. рублей каждая за помощь на экзамене — ответы будущим водителям диктовал сам сотрудник ГИБДД. При получении второй взятки он был задержан.

Левобережный районный суд признал экс-сотрудника ГИБДД виновным и назначил ему наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он должен выплатить штраф в миллион рублей и не сможет в ближайшие три года работать на должностях, связанных с осуществлением функций представителя. Также сумму взятки он должен выплатить в доход государства. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.