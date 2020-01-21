Щучье, Курганская область, , 20:04 — REGNUM В Курганской области прошли обыски у начальника межмуниципального отдела МВД «Щучанский». Данную информацию, не раскрывая подробностей, подтвердили СМИ в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее был задержан, но не арестован, бывший глава города Щучье Владимир Тамахин. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы экс-мэр муниципалитета незаконно премировал себя на сумму более 700 тыс. рублей. А также с 2017 по 2018 год он путём оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты, по мнению следствия, совершил хищение свыше одного миллиона рублей из бюджета города.

Бывшему градоначальнику вменяются преступления по ч. 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения…») и ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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