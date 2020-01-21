Шадринский район, Курганская область, , 19:52 — REGNUM В Курганской области житель Шадринского района подозревается в истязании семилетнего пасынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, что на протяжении 2019 года 45-летний отчим истязал сына своей жены от первого брака. Ребёнок пожаловался на второго мужа матери школьному педагогу.

Возбуждено уголовное дело по п."г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»).

В органы системы профилактики направлена информация о необходимости контроля за данной семьёй. Обстоятельства противоправного поведения отчима устанавливаются.