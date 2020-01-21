Ростов-на-Дону, , 19:28 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей роллами, приобретёнными в пункте быстрого питания. Об этом сообщает 21 января пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в городе Шахты в декабре минувшего года. После употребления в пищу роллов, приобретённых на предприятии общественного питания «Суши Микс», в медицинские учреждения были доставлены 33 человека.

У всех пациентов был выявлен одинаковый возбудитель инфекции. В ходе расследования было установлено, что массовое отравление стало следствием многочисленных нарушений санитарных правил при производстве продукции на предприятии.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 238 УК «Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Расследование дела в настоящее время продолжается, оно взято на контроль прокуратурой города.