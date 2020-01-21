Псков, , 19:11 — REGNUM Власти Пскова отреагировали на инцидент в средней общеобразовательной школе №24, который произошёл 14 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, совещание по этому вопросу провёл сегодня, 21 января, замглавы городской администрации Александр Коновалов.

Мать одной из учениц школы ворвалась в спортивную раздевалку, где напала на подростков «с применением физической силы и используя ненормативную лексику». Выяснилось, что причиной конфликта стало разбитое стекло мобильного телефона её дочери.

«Женщина не обратилась к педагогу или директору школы для разрешения конфликта, а решила самостоятельно неправомерными действиями решить проблему», — отметили в пресс-службе города.

Она прошла в образовательное учреждение по своему паспорту, объяснив на входе, что намерена поговорить с преподавателем секции, где занимается её дочь, после чего «обманным путём проникла в спортивную раздевалку». Школьники засняли её действия на видео и выложили в открытый доступ.

Директор школы №24 Светлана Котова назвала произошедшее «вопиющим случаем», по её словам, полиция уже привлекла женщину к административной ответственности за хулиганство, а также за причинение имущественного ущерба. Преподаватели, по словам Котовой, получили выговор за неоперативное реагирование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку по данному факту проводят псковские следователи Следственного комитета России.

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