Сыктывкар, , 18:52 — REGNUM К наказанию в виде 460 часов обязательных работ приговорил суд Воркуты местного жителя, по вине которого умер ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Республике Коми.

По версии следствия, 18 сентября 2018 года в правоохранительные органы города от директора школы поступило сообщение о том, что с начала учебного года 8-летний учащийся не посещает учебное заведение. Со слов педагога, в первую неделю сентября удалось связаться по телефону с отцом мальчика, который объяснил его отсутствие болезнью и прохождением лечения в поликлинике, но в последующем связь с мужчиной прервалась. Он на звонки не отвечал, дверь в квартиру не открывал.

Мальчика потеряли и в детской поликлинике, где он стоял на учете в связи с сахарным диабетом первого типа — отец мальчика не пришел в срок за инсулином и тестовыми полосками.

Когда к поискам подключились правоохранительные органы, выяснилось, что мальчик скоропостижно умер, а его отец, испугавшись ответственности, спрятал тело ребенка в гараже.

В качестве вероятной причины смерти ребенка эксперты указали острую сердечную недостаточность на фоне инфекционно-воспалительного поражения мышцы сердца. С 13 по 15 августа у мальчика при наличии сахарного диабета появилась рвота и повышенная температура. Несмотря на это, его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал медицинскую помощь. Более того, после смерти сына обвиняемый получил социальные выплаты по инвалидности (21 тысячу рублей), которые зачислялись на расчетный счет ребенка.

Подсудимый признал вину в содеянном и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде 460 часов обязательных работ.