Ростов-на-Дону, , 18:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается ветреная погода и осадки. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает ИА REGNUM.

Как следует из прогноза синоптиков, до конца суток 22 и 23 января 2020 года в Ростовской области и донской столице ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер будет дуть со скоростью 15−18 метров в секунду. Это может спровоцировать «налипание снега, падение аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов».

Городские спасатели советуют автовладельцам воспользоваться общественным транспортом, пешеходам — не подходить близко к зданиям и подготовить обувь к гололеду.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в региональном управлении МЧС России предупредили об ухудшении погодных условий.

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