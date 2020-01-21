Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Мужчина 60-ти лет, неоднократно нарушивший правила дорожного движения (ПДД) и устроивший ДТП, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД в санкт-Петербурге. Об этом 21 января сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл утром на улице Веденеева. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Chevrolet Aveo, водитель которого нарушил ПДД и потребовали его остановиться. Водитель проигнорировал требования сотрудников и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД начали преследование нарушителя. В ходе погони за ним водитель многократно нарушил ПДД, врезался в автомобиль Hyundai, после чего скрылся с места ДТП. Задержать нарушителя удалось на Гражданском проспекте. Всего в отношении задержанного было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.

60-летний мужчина был доставлен в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности за неповиновение сотруднику полиции после остановки автомобиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя ПДД. При задержании водителя оказалось, что он ехал на угнанном автомобиле.

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