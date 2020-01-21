Москва, , 18:17 — REGNUM Тело 85-летней супруги сына Никиты Хрущёва, Галины Шумовой, было найдено в квартире в Москве. Об этом 21 января сообщает Telegram-канал Mash.

Галину Шумову, проживавшую в квартире на Ломоносовском проспекте, нашёл мёртвой её внук, правнук Никиты Хрущёва.

Смерть 85-летней женщины, по предварительным данным, произошла от остановки сердца. На теле никаких следов насильственного воздействия обнаружено не было.

Галина Шумова была женой Сергея Хрущёва, сына Никиты Хрущёва. Долгое время супруги проживали в США, но позднее Шумова вернулась в Россию и проживала в Москве.