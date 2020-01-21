Ростов-на-Дону, 21 января 2020, 18:03 — REGNUM Пассажирский Sukhoi Superjet-100 сообщением Краснодар — Нижний Новгород экстренно приземлился в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону). По некоторым данным, причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика расхода топлива.
На борту самолёта находятся 88 пассажиров и пять членов экипажа, пишет «Интерфакс-Юг».
ИА REGNUM отмечает, что, согласно данным онлайн-табло «Платова», вылет рейса, экстренно севшего в Ростове-на-Дону, отложен на 19:00 мск. Полёт выполняет авиакомпания «Азимут».