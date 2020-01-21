Псков, , 17:59 — REGNUM В Пскове следственные органы Следственного комитета России начали проверку по сообщению СМИ об избиении учеников школы №24. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 января, в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 14 января.

По предварительным данным, мать одной из школьник прошла в спортивную раздевалку школы и «учинила скандал с обучающимися, применив к ним насилие».

Проверку инициировал руководитель регионального управления СКР Пётр Крупеня. Следователи намерены дать правовую оценку действиям женщины, а также лицам, ответственных за безопасность детей в школе.