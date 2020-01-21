Житомир, Украина, , 17:47 — REGNUM Противотанковые гранаты «РПГ-26» были найдены в мусорном баке в Житомирской области на Украине. Об этом 21 января сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции региона.

Информация об обнаружении двух гранатомётов поступила на спецлинию «102». Выехавшие на место происшествия сотрудники специального подразделения полиции обнаружили в мусорном баке две боевые реактивные противотанковые гранаты «РПГ-26».

Боеприпасы были направлены на экспертизу в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Данной статьёй предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за 2019 год на Украине сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины обезвредили около 65 тыс. взрывных устройств.

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