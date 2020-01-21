Иваново, , 17:42 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в связи с аварией с участием школьного автобуса в Тейковском районе Ивановской области 21 января. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Председатель Следственного комитета по факту нарушения прав детей поручил незамедлительно организовать доследственную проверку, в рамках которой выяснить, насколько условия перевозки школьников соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья», — сообщается в пресс-релизе.

Добавим, на момент публикации на сайте СУ СКР по Ивановской области информация о начале следственной проверки отсутствовала.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 09:20 на 116 километре автодороги Ростов — Иваново — Нижний Новгород: водитель Renault Megan столкнулся с двигавшимся перед ним школьным микроавтобусом «ГАЗель», автобус вылетел в кювет и перевернулся. Травмы получили четверо подростков.

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