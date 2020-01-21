Москва, , 17:37 — REGNUM Мещанский суд Москвы перенёс на 22 января заседание по делу бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в многомиллионных хищениях, для подготовки к исследованию письменных доказательств по делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Заседание перенесено по ходатайству прокурора для подготовки перед исследованием письменных доказательств по делу», — сообщили в пресс-службе.

Масляева является одной из фигурантов резонансного дела «Седьмой студии». Ранее она призналась, что принимала участие в ежемесячных хищениях и «обнале» денежных средств по указанию других фигурантов дела о хищении бюджетных средств, выделяемых государством в период 2011—2015 год на проект «Седьмой студии» «Платформа».