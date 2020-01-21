Томск, , 17:33 — REGNUM Названы имена девяти граждан Узбекистана, погибших в результате пожара в Асиновском районе Томской области. Об этом 21 января сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сообщается, что были опознаны девять тел граждан Узбекистана, погибших при пожаре. Личность десятого погибшего устанавливается. По данным МЧС, в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района проживали 12 граждан Узбекистана, двоим удалось спастись.

Пресс-служба ведомства опубликовала данные девяти погибших. Уточняется, что Генконсульство Узбекистана в Новосибирске поддерживает постоянный контакт с местными властями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар в Томской области произошёл в ночь на 21 января. Сгорело одноэтажное деревянное здание на территории лесопильного предприятия «Грин Вуд» в посёлке Причулымский. В результате пожара погибли 11 человек, из них 11 граждан Узбекистана и одна гражданка России.

По данным администрации региона, сгоревшее здание не было предназначено для проживания людей, на его окнах имелись решётки, которые могли помешать людям спастись. По факту пожара, приведшего к гибели людей, было возбуждено уголовное дело о причинении гибели по неосторожности.

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