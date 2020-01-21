Рязань, , 17:23 — REGNUM Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий загорелся в селе Криуша Клепиковского района Рязанской области. На место происшествия выехали три пожарных автомобиля, девять человек личного состава Государственной противопожарной службы, сообщили 21 января в пресс-службе регионального УМЧС.

Сообщение о пожаре поступило 21 января в 16:20. В социальных сетях очевидцы выложили видео с места пожара — густой белый дым шёл из окон одноэтажного здания. По данным спасателей, огнём повреждена комната площадью около 12 кв. м.

Из центра эвакуировали 19 человек, пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.