Воронеж, 21 января 2020, 17:12 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения Геннадия Атрещенкова — заместителя руководителя Центра эффективности правительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщила 21 января старший помощник руководителя областного СУ СКР Елена Мануковская.
Как сообщало ИА REGNUM, Геннадий Атрещенков ушёл из дома и не вернулся 8 января. 9 января он не вышел на работу — тревогу забили его близкие и коллеги.
Приметы пропавшего мужчины: на вид 50−55 лет, рост 185−190 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие, седые, имеются залысины. Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, со вставкой светлого цвета, тканевая шапка темного цвета, рубашка в клетку синего цвета, брюки темного цвета, на ногах темные ботинки.
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