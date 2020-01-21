Воронеж, , 17:12 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения Геннадия Атрещенкова — заместителя руководителя Центра эффективности правительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщила 21 января старший помощник руководителя областного СУ СКР Елена Мануковская.

«Сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения без вести пропавшего. Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, сообщить по телефонам: 8 (473) 275-90-97 , 269−81−36, 269−81−30 или 02. Конфиденциальность гарантирована», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, Геннадий Атрещенков ушёл из дома и не вернулся 8 января. 9 января он не вышел на работу — тревогу забили его близкие и коллеги.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 50−55 лет, рост 185−190 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие, седые, имеются залысины. Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, со вставкой светлого цвета, тканевая шапка темного цвета, рубашка в клетку синего цвета, брюки темного цвета, на ногах темные ботинки.

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