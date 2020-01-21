Ярославль, , 17:07 — REGNUM В Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, из-за действий которого жительница Ярославля стала инвалидом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По версии следствия Сергей Суслов ответственен за снег, неубранный с крыши здания на улице Большая Октябрьская в Ярославле. Дом находится в ведомственном распоряжении Федеральной службы исполнения наказаний. Как ранее сообщало ИА REGNUM 1 февраля 2019 года снежная лавина упала на проходившую мимо жительницу Ярославля Марину Тетерюкову.

Сергей Суслов в зале суда

«Суслов Сергей Николаевич обвиняется по статье 293 УК РФ «Халатность», то есть ненадлежащее исполнение должностных лицом своих обязанностей в следствие небрежного отношения к службе, повлекшее серьезное нарушение прав граждан и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Кировского района Ярославля Илья Аминов.

Женщина получила серьезные травмы, провела несколько месяцев в реанимации больницы имени Соловьева. Она до сих пор проходит лечение и нуждается в длительной реабилитации. В суде интересы потерпевшей представляет ее сын Денис Тетерюков.

«Хотелось бы, чтобы суд разобрался в этом. Дело непростое. Это здание по документам было отремонтировано в декабре 2018-го года, в частности установлены снегозадержатели. Сумма контракта составила 5 миллионов рублей», — говорит Денис Тетерюков.

Момент происшествия

Подсудимый Сергей Суслов и его адвокат от комментариев по сути предъявленных обвинений пока воздерживаются.

«Санкция статьи 293 уголовного кодекса РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Это преступление средней тяжести», — отметил помощник прокурора Кировского района Илья Аминов.

Следующее судебное заседание по громкому уголовному делу состоится в конце февраля.

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